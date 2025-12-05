#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Общество

Снег и дожди обрушатся практически на весь Казахстан 6 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 18:01 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что практически на весь Казахстан обрушится непогода.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 18:01
Снег отменяется в Алматы: появился обновленный прогноз на 6-8 декабря

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей
17:29, 04 декабря 2025
Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей
Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля
16:10, 05 апреля 2025
Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля
Ливни, снегопад и очень сильный ветер: прогноз непогоды в Казахстане на 6 ноября
18:04, 05 ноября 2024
Ливни, снегопад и очень сильный ветер: прогноз непогоды в Казахстане на 6 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: