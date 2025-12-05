Снег и дожди обрушатся практически на весь Казахстан 6 декабря
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что практически на весь Казахстан обрушится непогода.
"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы.
Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.
