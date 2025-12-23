#Казахстан в сравнении
События

Туман, метель и гололед: какие регионы Казахстана охватило штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 20:02 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 24 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью и утром на востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается гололед. Временами туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью и утром на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается гололед. Ночью и утром туман.

В Акмолинской области ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

На севере Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на севере области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юге, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью ожидаются снег, низовая метель. Ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре на дорогах гололедица.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, днем снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель, гололед.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. На юге, в горных районах области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный. В Таразе временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что метель и гололед ожидаются по всему Казахстану 24 декабря.

