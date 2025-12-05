#Казахстан в сравнении
События

Лишал детей еды, воды и возможности учиться: отчиму вынесли приговор в Жамбылской области

отчиму вынесли приговор в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 23:10 Фото: polisia.kz
В Жамбылской области осудили мужчину, который издевался над пасынками. Он заставлял их пасти скот, не давал еды и воды, а также не позволял учиться. Мальчики сами рассказали об этом, когда смогли сбежать из дома, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, о вопиющем случае стало известно еще в августе. Тогда два ребенка 10 и 16 лет ушли на пастбище и пропали. Мать обратилась в полицию, и ребят очень быстро нашли… у родного отца в Алматы. Там дети стали рассказывать жуткие подробности своей жизни. Говорили, что их буквально держали в рабстве. Вместо учебы они сутками пасли скот. Все деньги забирал отчим, а за проступки жестоко наказывал.

Отмечается, что все эти факты в суде были доказаны.

В итоге мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы. Известно, что из шести детей в семье насилию подвергались трое.

"Судом смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. Приговором суда Т. признан виновным по пунктам 1, 2 части 2 статьи 110 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Приговор не вступил в законную силу". Руководитель пресс-службы Жамбылского областного суда Алина Райымбаева

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту систематического избиения двух несовершеннолетних детей в Таласском районе Жамбылской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
