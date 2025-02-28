Связал, избил и изнасиловал: педофилу вынесли приговор в Алматинской области

В Алматинской области вынесли приговор педофилу, который издевался над детьми и изнасиловал девочку. Год назад он ворвался в чужой дом, связал, избил и изрезал школьников ножом. Самому младшему было всего восемь лет, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в ходе следствия выяснилось, что над детьми издевался экс-возлюбленный их матери – 47-летний уроженец Туркестанской области. Он ворвался в дом и связал четверых малолетних. 13-летнего подростка подсудимый ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Серьезнее всего досталось их 10-летней сестренке, которую несколько раз изнасиловали.

Крики детей услышали соседи, они и спугнули преступника. Но убежать далеко злоумышленнику не удалось.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. 28 февраля педофилу вынесли приговор.

"В рамках проекта установлен факт изнасилования малолетней. Отделом полиции Жамбылского района проведено досудебное расследование. Дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области для рассмотрения по существу. Приговором суда подсудимый осужден к 21 году лишения свободы". Прокуратура Алматинской области

Ранее сообщалось, что бывшего депутата маслихата Сериккана Жакупова, обвиненного в педофилии, приговорили к пожизненному сроку лишения свободы.

Между тем, несколько десятков человек в Италии арестовали по обвинению в распространении детской порнографии.

