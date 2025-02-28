Связал, избил и изнасиловал: педофилу вынесли приговор в Алматинской области
По информации КТК, в ходе следствия выяснилось, что над детьми издевался экс-возлюбленный их матери – 47-летний уроженец Туркестанской области. Он ворвался в дом и связал четверых малолетних. 13-летнего подростка подсудимый ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Серьезнее всего досталось их 10-летней сестренке, которую несколько раз изнасиловали.
Крики детей услышали соседи, они и спугнули преступника. Но убежать далеко злоумышленнику не удалось.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. 28 февраля педофилу вынесли приговор.
"В рамках проекта установлен факт изнасилования малолетней. Отделом полиции Жамбылского района проведено досудебное расследование. Дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области для рассмотрения по существу. Приговором суда подсудимый осужден к 21 году лишения свободы". Прокуратура Алматинской области
Ранее сообщалось, что бывшего депутата маслихата Сериккана Жакупова, обвиненного в педофилии, приговорили к пожизненному сроку лишения свободы.
Между тем, несколько десятков человек в Италии арестовали по обвинению в распространении детской порнографии.