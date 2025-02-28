#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Происшествия

Связал, избил и изнасиловал: педофилу вынесли приговор в Алматинской области

приговор вынесли педофилу, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 23:50 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области вынесли приговор педофилу, который издевался над детьми и изнасиловал девочку. Год назад он ворвался в чужой дом, связал, избил и изрезал школьников ножом. Самому младшему было всего восемь лет, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в ходе следствия выяснилось, что над детьми издевался экс-возлюбленный их матери – 47-летний уроженец Туркестанской области. Он ворвался в дом и связал четверых малолетних. 13-летнего подростка подсудимый ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Серьезнее всего досталось их 10-летней сестренке, которую несколько раз изнасиловали.

Крики детей услышали соседи, они и спугнули преступника. Но убежать далеко злоумышленнику не удалось.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. 28 февраля педофилу вынесли приговор.

"В рамках проекта установлен факт изнасилования малолетней. Отделом полиции Жамбылского района проведено досудебное расследование. Дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области для рассмотрения по существу. Приговором суда подсудимый осужден к 21 году лишения свободы". Прокуратура Алматинской области

Ранее сообщалось, что бывшего депутата маслихата Сериккана Жакупова, обвиненного в педофилии, приговорили к пожизненному сроку лишения свободы.

Между тем, несколько десятков человек в Италии арестовали по обвинению в распространении детской порнографии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Спасатели помогли иностранцу на трассе около Актобе
Происшествия
22:36, 28 февраля 2025
Спасатели помогли иностранцу на трассе около Актобе
Пенсионерка из Костаная пыталась взять в кредит миллион тенге, чтобы отдать мошенникам
Происшествия
21:41, 28 февраля 2025
Пенсионерка из Костаная пыталась взять в кредит миллион тенге, чтобы отдать мошенникам
Первоклассник умер по пути в школу в Актобе: отец ребенка рассказал детали трагедии
Происшествия
21:36, 28 февраля 2025
Первоклассник умер по пути в школу в Актобе: отец ребенка рассказал детали трагедии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: