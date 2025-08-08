Глава МВД взял под личный контроль дело об избиении детей в Жамбылской области

Министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту систематического избиения двух несовершеннолетних детей в Таласском районе Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространился ролик с двумя мальчиками, которые пожаловались на побои со стороны отчима и попросили забрать их. На видео обратили внимание в полиции.

По словам официального представителя ведомства Шынгыса Алекешева, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, начата служебная проверка в отношении сотрудников местной полиции. Министр внутренних дел взял дело под личный контроль", – заявил Алекешев.

В МВД также подчеркнули, что любые проявления насилия в отношении детей будут жестко пресекаться, а все виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Актау дети избили ребенка в частном детсаду.