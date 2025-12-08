#Казахстан в сравнении
События

Данные ДНК из Казахстана помогли российскому расследованию

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
Казахстанская база ДНК установила подозреваемого в России. Об этом Zakon.kz рассказал начальник оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел (МВД) Сергей Стихеев.

По словам Стихеева, в настоящее время ведется тесная работа со всеми передовыми странами в области криминалистики.

Далее он привел один пример:

"В Самарской области России было совершено преступление – крупная кража. С места происшествия с фольги был изъят потожировой след. То есть след с пальцев руки или ладони изъять было невозможно – не хватало признаков. И изъяли небольшой мазок, едва осязаемое выделение человека – потожир. Россияне проверили его по своей базе ДНК. У них не было идентификации. Человек не был установлен. Затем материалы направили нам. У нас есть меморандум о приграничном сотрудничестве. Мы проверили след по своей базе и установили ранее судимое лицо – гражданин Казахстана, который в свое время прибыл в РФ на заработки, там совершил преступление и с похищенным прибыл в Казахстан".

Злоумышленника уже задержали в Казахстане.

"Он дал признательные показания и возместил ущерб потерпевшем", – заключил Стихеев.

Немного ранее мы рассказывали, что курсант МВД в Алматы отчислен после конфликта с бывшей девушкой. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
