Общество

"Душил ремнем": курсант МВД в Алматы отчислен после конфликта с бывшей девушкой

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 13:41 Фото: pexels
В Алматы курсанта Академии Министерства внутренних дел (МВД) обвинили в избиении бывшей девушки. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) изложили Zakon.kz детали произошедшего.

О том, что произошло, рассказала в социальных сетях сестра пострадавшей.

По ее словам, вечером 29 ноября 2025 года девушка согласилась встретиться со своим бывшим парнем. Молодой человек попросил показать ему телефон, но, получив отказ, принялся применять физическую силу.

"Душил ремнем и руками, брал за волосы и бил о бардачок машины, кинул на землю, пинал по ребрам, бил руками по голове. Она пыталась убежать, он ее догнал, заставил сесть в машину, не выпускал из машины, когда она попыталась позвонить маме – кинул ее на землю и начал бить за это. Она кричала, что ей больно, он сказал: "Умирай, мне все равно", – написала эмоциональный пост автор.

Судя по опубликованном документам, девушке выставлен следующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей.

На запрос корреспондента стражи порядка уточнили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело и проведено всестороннее расследование.

"Опрошены сама девушка и другие участники инцидента. Потерпевшая совместно с родителями отказалась от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы. Видимых телесных повреждений у нее не установлено".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что с учетом этих обстоятельств и с согласия надзорного органа производство по уголовному делу прекращено в порядке, предусмотренном законом.

"Тем не менее решением дисциплинарной комиссии Алматинской Академии МВД РК курсант, причастный к инциденту, отчислен из учебного заведения".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее семья из Кордайского района Жамбылской области сделала страшное заявление о том, что их несовершеннолетнюю дочку с инвалидностью несколько раз похищали. Известно, что девушка забеременела. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона прокомментировали произошедшее.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
