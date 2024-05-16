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Подозреваемого в педофилии казахстанца задержали в России

Подозреваемого в педофилии казахстанца задержали в России, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 10:51 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Казахстан из России экстрадируют мужчину, который подозревается в педофилии. Об этом 16 мая 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что он был объявлен в международный розыск.

"В Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", – говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.

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