Подозреваемого в педофилии казахстанца задержали в России

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Казахстан из России экстрадируют мужчину, который подозревается в педофилии. Об этом 16 мая 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что он был объявлен в международный розыск. "В Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", – говорится в сообщении. В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан. Материал по теме Находившегося в розыске россиянина задержали в Алматинском аэропорту 13 мая 2024 года стало известно, что на чердаке дома в Астане нашли россиянина, 20 лет скрывавшегося от полиции. Подробности здесь. Читайте также Пассажир скончался на борту FlyArystan Воспитателей уволили после видео избиения детей в детском саду Жетысуской области

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