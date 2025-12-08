От Казахстана до Вьетнама: 120 человек из пяти стран обслуживали подпольные онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) накрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно материалам дела, для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.

"На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня". Пресс-служба АФМ РК

Одновременно, как уточнили специалисты, ликвидирована деятельность Сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами:

"В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама".

Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте.

Ее оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

"С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Есть также важное напоминание от АФМ:

"Деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения".

Еще агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр:

"Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности".

