В Алматы путешественник с виду оказался вором с сейфом в чемодане

Фото: ДП Алматы

В Алматы домушник украл сейф, вынес его в чемодане и попал на камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Алатауском районе города. По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП), по подозрению в краже сейфа из частного дома с крупной суммой денег задержали 33-летнего мужчину. "На данном этапе расследования установлена его причастность еще к одному аналогичному преступлению. По нашим данным, он совершал кражи исключительно в ночное время и, вероятно, действовал и в других районах города. Сейчас проводится комплекс мероприятий для установления всех возможных эпизодов. Отмечу, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время задержанный водворен под стражу", – сообщил заместитель начальника отдела полиции при УП Алатауского района Асет Копешбаев. Ранее в полиции рассказали историю алматинца, который угнал свой бывший автомобиль Lexus.

