Зеленая трансформация ГМК: как сохранить конкурентоспособность и заботиться о природе

Заводы, шахты и производства формируют экономику целой страны, где каждое решение влияет не только на прибыль, но и на природу вокруг.

Сегодня казахстанский горно-металлургический комплекс (ГМК) сталкивается с серьезным вызовом: как сохранить конкурентоспособность и при этом следовать новым экостандартам, которые диктуют как законы и глобальные рынки.

Мировая практика показывает, что сырьевые экономики вынуждены инвестировать в экологию. Саудовская Аравия планирует углеродную нейтральность к 2060 году через технологии улавливания и хранения CO₂. Норвегия строит проект для транспортировки и долгосрочного хранения углекислого газа под Северным морем. Австралия внедрила налоговые льготы для переработки критических минералов, стимулируя "зеленую" цепочку.

Местные компании тоже включились в гонку экологизации. В 2024 году отечественные предприятия потратили почти 456 млрд тенге на защиту природы, большая часть из которых ушла на тяжелую промышленность.

Так, компания ERG с 2018 года внедряет Экостратегию на всех направлениях: от горных работ до энергетики. Инвестиции в проекты 2020-2024 годов составили около 86 млрд тенге. На Павлодарском алюминиевом заводе новые гибридные фильтры снизили выбросы на 10 тыс. тонн, а модернизация котла №6 ТЭЦ уменьшила загрязнение еще на 1 тыс. тонн.

"Алтыналмас" пошла другим путем, выстраивая системный подход к экологии: учет рисков, внутренние аудиты, корпоративные движения и обучение сотрудников. Инвестиции в 2024 году составили 773 млн тенге. Компания успешно привлекла 220 млн долларов через международный синдицированный заем, где ключевым условием стал ESG-компонент.

Другие отечественные компании, такие как "Казахмыс" и "Казцинк" также реализуют масштабные проекты по очистке сточных вод, снижению выбросов, газификации, пылеулавливания и другим направлениям экомодернизации.

В Казахстане экологическая повестка закреплена на законодательном уровне. Новый Экокодекс ужесточил требования к выбросам и сбросам, усилил контроль, ввел обязательные оценки воздействия и подтолкнул бизнес работать чище. Но вместе с этим оставил вопросы, которые тормозят развитие сектора.

Теперь перед горнодобывающими предприятиями стоит новый документ – комплексное экологическое разрешение (КЭР). Это расширенная версия прежнего разрешения с нормами по выбросам, сбросам, водопотреблению, энергоэффективности и технологиям. Получив КЭР, предприятие освобождается от экологического налога на десять лет. Но для этого нужно внедрить план перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), которые реально снижают вред природе.

Главный вызов в том, что НДТ – удовольствие не из дешевых. Для многих компаний, особенно новых или едва держащихся на плаву, это серьезные инвестиции.

Как напомнила заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова, риски поспешного внедрения НДТ обсуждались еще на этапе принятия Экокодекса. В период своей депутатской деятельности в шестом созыве Мажилиса она акцентировала внимание на европейском опыте, где полный переход на НДТ занял 20-25 лет.

"В наших условиях с учетом состояния промышленности, унаследованной от советского периода, такой быстрый переход объективно затруднен. В Европе этот процесс поддерживается значительным финансированием: длинными кредитами, займами, выпуском зеленых бондов и увеличением бюджетных ассигнований, что стимулирует предприятия к модернизации", – подчеркнула Бижанова.

По ее словам, предупреждения о потенциальных проблемах, высказанные при утверждении кодекса, сегодня обретают актуальность. Необходимы гибкие меры, адаптированные к специфике каждого предприятия.

Сегодня Казахстан стоит перед выбором: экологизация неотвратима, но как пройти ее без потери рабочих мест, экспортных позиций и устойчивости отрасли. Примеры отечественных компаний показывают, что путь есть. Главное, для них нужна гибкость, а государству четкие расчеты и реальная поддержка. Но цель остается у всех одна – снизить воздействие на природу и провести техническое обновление.