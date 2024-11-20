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Тест: Хорошо ли вы знаете самые длинные реки Казахстана

Тест: Хорошо ли вы знаете самые длинные реки Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 11:46 Фото: pixabay
В Казахстане насчитывается более 85 тыс. рек, каждая из которых обладает уникальной природой, особенностями течения и разнообразием флоры и фауны. Эти водные артерии не только формируют ландшафт страны, но и играют важную роль в сельском хозяйстве и в поддержании жизни людей и экосистемы.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете самые длинные реки Казахстана.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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