Тест: Хорошо ли вы знаете самые длинные реки Казахстана

Фото: pixabay

В Казахстане насчитывается более 85 тыс. рек, каждая из которых обладает уникальной природой, особенностями течения и разнообразием флоры и фауны. Эти водные артерии не только формируют ландшафт страны, но и играют важную роль в сельском хозяйстве и в поддержании жизни людей и экосистемы.

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