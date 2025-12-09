#Казахстан в сравнении
События

Сильный снег и ветер до 28 м/с: о непогоде в Алматы и регионах предупредили синоптики

снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:20 Фото: freepik
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы и 15 областях Казахстана на 10 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью ожидается сильный снег. Временами ожидаются туман и гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с. В Конаеве ночью ожидается сильный снег. Временами ожидаются туман, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области временами ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области гололед. В горных районах области ожидается низовая метель. На западе, юге, в центре и горных районах области туман. Порывы ветра 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед. Днем порывы ветра 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. Порывы ветра 15-20 м/с. В Атырау порывы ветра 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер 15-20 м/с. В Кызылорде порывы ветра 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются снег, метель, гололед, ночью на севере, востоке, юге области сильный снег. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Порывы ветра 15-20, местами 23 м/с. В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Порывы ветра 15-20, местами 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Порывы ветра 15 м/с.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, ночью в горных районах области сильный снег, низовая метель. Временами туман. На западе, юге области гололед. Порывы ветра 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

В Актюбинской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Порывы ветра 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, метель, гололед. Туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается временами сильный снег. На востоке, в горных районах области гололед, туман, метель. Порывы ветра 15-20, временами 23-28 м/с. В районе Алакольских озер области Жетысу ожидаются порывы ветра 30 м/с и более.

Ночью на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды на 10 декабря.

