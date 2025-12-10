Алматы накрыл первый зимний снег: десятки ДТП за ночь

В Алматы в ночь на 10 декабря начался первый зимний снегопад, на фоне чего незначительно увеличилось количество обращений по ситуации на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"С 20:00 вечера до 06:00 сегодняшнего утра зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Пострадали девять человек, погибших нет", – сообщили в ДП.

Полиция Алматы работает в усиленном режиме, уделяя особое внимание безопасности дорожного движения. Экипажи патрульной полиции незамедлительно реагируют на все вызовы, обеспечивают оформление ДТП, а также содействуют коммунальным службам, задействованным в очистке улиц и обработке дорожного полотна.

"Первый снег – это всегда испытание для дорожного движения. Мы призываем водителей к предельной внимательности, соблюдению дистанции и скоростного режима. Очень важно заранее подготовить автомобиль к зиме, заменить шины и проверить техническое состояние транспорта. Если машина не готова к зимним условиям, лучше отказаться от поездки", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Фото: ДП Алматы

Департамент полиции призвал жителей города быть осторожнее на дорогах, учитывать зимний фактор и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Первый снег прошел в Алматы в ночь с 4 на 5 ноября. Тогда в городе зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году в городе снегопад прошел в ночь на 14 ноября. Тогда зафиксировали 52 ДТП.