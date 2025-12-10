В Семее наградили лучших представителей молодежи

Фото: пресс-служба акима города Семей

10 декабря 2025 года в Семее состоялось вручение ежегодной премии акима города "За вклад в реализацию государственной молодежной политики", сообщает Zakon.kz.

Награды лауреатам вручил аким города Адлет Кожанбаев. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев, "Будущее нашей страны – в руках молодежи". Это не просто слова, это огромная ответственность, возложенная на каждого из вас. Я искренне верю, что ваш целеустремленный труд, новые идеи и смелые инициативы укрепят завтрашний день нашей страны. Сегодняшние обладатели награды "За вклад в развитие государственной молодежной политики" – это люди, являющиеся примером для окружающих, ориентиром для подрастающего поколения. Ваш труд – это вклад не только в развитие нашего города, но и всей страны. Адлет Кожанбаев В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Победители были определены в 10 номинациях: "Лучший студент года" – Рахметжанова Шынар Ерболқызы;

"Герой сегодняшнего дня" – Амантаев Темірлан Серікқалиұлы;

"Человек добрых дел года" – Жунисбекова Перизат Ержанқызы;

"Медиа-специалист года" – Бутина Маргарита, Кенжебеков Ерасыл Ардақұлы;

"Молодой государственный служащий года" – Саркучиков Ербол Нұрболатұлы;

"Молодой спортсмен года" – Тоқтар Дина Миратқызы, Гилимбекова Амина Айдарқызы;

"Лучший врач года" – Аманғалиева Гүлдана Манатбекқызы;

"Лучший молодой специалист в сфере образования и науки" – Тұрысбекова Бинұр Ахатқызы;

"Молодой труженик года" – Сейтбеков Елдос Айдынбекұлы, Баймурзаев Еркін Батырғазыұлы;

"IT-специалист года" – Нестеренко Павел Павлович.

