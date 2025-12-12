#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Цыганские танцы, мечта мамы и растерянная охрана: что творилось на концертах Меладзе в Астане

Фото: Instagram/meladze.official
3, 10 и 11 декабря 2025 года в Астане выступил известный исполнитель Валерий Меладзе. Несмотря на то, что артист ежегодно посещает Казахстан с гастролями, его выступления всегда пользуются большим спросом, сообщает Zakon.kz.

Мы уже рассказывали, как Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" Алматы с ума. Поклонники даже с шуткой отметили, что концерты больше напоминают "Меладзетерапию".

Жители столицы также поделились интересными моментами с музыкальных вечеров.

К примеру, зрительница поделилась видео, на котором представление скрасила казахстанка в нарядном костюме.

"Девушка, которая пришла в платье цыганки, вы сделали нам настроение. Охранники пытались посадить ее на место, но Валера сказал: "Пусть танцует", – поведала автор.

Другая поклонница опубликовала трогательный пост. Как оказалось, она осуществила мечту мамы побывать на концерте Меладзе в первом ряду:

"Осуществила мамину давнюю мечту. Самый искренний, душевный, человечный и любимый наш Меладзе. Пожелал здоровья!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 14:20
Валерий Меладзе вернулся в Казахстан

В социальных сетях также есть и другие эмоциональные картинки с прошедших концертов.

Ранее мы рассказывали, что отец Кайрата Нуртаса впервые показал видео с внучкой от Жулдыз Абдукаримовой.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок
23:37, 27 сентября 2024
Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок
"Меладзетерапия" в Алматы: Валерию Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума
15:39, 09 декабря 2025
15:39, 09 декабря 2025
"Меладзетерапия" в Алматы: Валерию Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума
Валерий Меладзе вернулся в Казахстан
11:14, 03 декабря 2025
Валерий Меладзе вернулся в Казахстан
