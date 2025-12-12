Цыганские танцы, мечта мамы и растерянная охрана: что творилось на концертах Меладзе в Астане
Фото: Instagram/meladze.official
3, 10 и 11 декабря 2025 года в Астане выступил известный исполнитель Валерий Меладзе. Несмотря на то, что артист ежегодно посещает Казахстан с гастролями, его выступления всегда пользуются большим спросом, сообщает Zakon.kz.
Мы уже рассказывали, как Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" Алматы с ума. Поклонники даже с шуткой отметили, что концерты больше напоминают "Меладзетерапию".
Жители столицы также поделились интересными моментами с музыкальных вечеров.
К примеру, зрительница поделилась видео, на котором представление скрасила казахстанка в нарядном костюме.
"Девушка, которая пришла в платье цыганки, вы сделали нам настроение. Охранники пытались посадить ее на место, но Валера сказал: "Пусть танцует", – поведала автор.
Другая поклонница опубликовала трогательный пост. Как оказалось, она осуществила мечту мамы побывать на концерте Меладзе в первом ряду:
"Осуществила мамину давнюю мечту. Самый искренний, душевный, человечный и любимый наш Меладзе. Пожелал здоровья!"
В социальных сетях также есть и другие эмоциональные картинки с прошедших концертов.
