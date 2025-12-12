О снижении авторитета и эффективности ООН заявил Токаев

Выступая на форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, президент Казахстана вновь подчеркнул важность реформирования ООН, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН.

Президент сообщил, что Казахстан присоединился к этой важной резолюции, поскольку мир и доверие – это фундаментальная основа внешнеполитической стратегии Казахстана.

"Несмотря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, в целом ситуация в мире остается крайне напряженной. В дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. Здесь также с большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами, и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь, Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи мною было предложено создать "группу единомышленников" для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН", – сказал Токаев.

Президент Казахстана считает важным, чтобы крупные державы, проявив политическую волю, призвали государства – члены ООН приступить к масштабному диалогу.

Во время выступления Токаев также высказался об активизации переговорного процесса по украинскому конфликту.