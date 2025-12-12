#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
События

О снижении авторитета и эффективности ООН заявил Токаев

Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 13:08 Фото: senate.parlam.kz
Выступая на форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, президент Казахстана вновь подчеркнул важность реформирования ООН, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН.

Президент сообщил, что Казахстан присоединился к этой важной резолюции, поскольку мир и доверие – это фундаментальная основа внешнеполитической стратегии Казахстана.

"Несмотря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, в целом ситуация в мире остается крайне напряженной. В дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. Здесь также с большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами, и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь, Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи мною было предложено создать "группу единомышленников" для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН", – сказал Токаев.

Президент Казахстана считает важным, чтобы крупные державы, проявив политическую волю, призвали государства – члены ООН приступить к масштабному диалогу.

Во время выступления Токаев также высказался об активизации переговорного процесса по украинскому конфликту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Это призыв к прекращению военного насилия – президент об инициативе "Движение за мир"
13:24, Сегодня
Это призыв к прекращению военного насилия – президент об инициативе "Движение за мир"
Токаев провел встречу с президентом Туркменистана
23:39, 11 декабря 2025
Токаев провел встречу с президентом Туркменистана
Впервые присвоены новые почетные звания "Заслуженный строитель" и "Заслуженный деятель промышленности"
12:28, 07 марта 2025
Впервые присвоены новые почетные звания "Заслуженный строитель" и "Заслуженный деятель промышленности"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: