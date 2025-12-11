#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
520.02
608.79
6.57
Политика

Токаев провел встречу с президентом Туркменистана

Президенты Казахстана и Туркменистана, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 23:39 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего Токаев поблагодарил коллегу за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад.

"Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы", – признался Касым-Жомарт Токаев.

Он повторно выразил благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия.

"Для нас большая честь видеть вас сегодня на туркменской земле", – ответил ему Сердар Бердымухамедов.

Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.

Ранее Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
17:34, 05 августа 2024
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана
19:06, 13 декабря 2024
Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана
Токаев направил телеграмму президенту Туркменистана
09:01, 27 сентября 2025
Токаев направил телеграмму президенту Туркменистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: