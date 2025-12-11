Токаев провел встречу с президентом Туркменистана

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего Токаев поблагодарил коллегу за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад.

"Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы", – признался Касым-Жомарт Токаев.

Он повторно выразил благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия.

"Для нас большая честь видеть вас сегодня на туркменской земле", – ответил ему Сердар Бердымухамедов.

Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.

Ранее Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.