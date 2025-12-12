#Казахстан в сравнении
События

Это призыв к прекращению военного насилия – президент об инициативе "Движение за мир"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 13:24 Фото: akorda.kz
Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на форуме, посвященном Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что Казахстан уже более 20 лет регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий.

"На недавнем VIII Съезде в Астане Казахстан выступил с инициативой, получившей название "Движение за мир". Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями. Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС – авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности – это устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 млрд долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысячи долларов", – отметил он.

Президент констатировал, что страны Центральной Азии активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, призванный укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Он сообщил, что Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания "бесшовной" транспортной системы.

Глава государства подчеркнул активное участие Казахстана в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
