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Общество

Впервые присвоены новые почетные звания "Заслуженный строитель" и "Заслуженный деятель промышленности"

президент Казахстана на церемонии, посвященной 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 12:28 Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана выступил на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил о важных шагах, которые направлены на укрепление института семьи. По всей стране открываются центры поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации.

"Сформировалась национальная модель поддержки многодетных матерей. Благодаря этим мерам с каждым годом растет число многодетных семей".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также высоко оценил труд казахстанок в разных отраслях.

"Более половины государственных служащих, свыше 70 процентов работников образования и здравоохранения – женщины. Многие наши соотечественницы добросовестно служат Родине в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям, в армейских и правоохранительных структурах. Все больше женщин занимают ответственные посты. И среди вас есть немало успешных руководителей. Представительницы прекрасной половины нашего общества добиваются успеха и в бизнесе".Касым-Жомарт Токаев

На торжественной церемонии впервые присвоили новые почетные звания "Заслуженный строитель Казахстана" и "Заслуженный деятель промышленности Казахстана".

"В рамках Года рабочих профессий проводится масштабная работа по повышению статуса людей труда. В систему государственных наград было включено 9 новых почетных званий. Сегодня мы впервые вручаем две такие награды", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Звание "Заслуженный строитель Казахстана" присвоили ветерану труда Ольге Шелудько.

Передовик производства Майра Ерманова стала "Заслуженным деятелем промышленности Казахстана".

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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