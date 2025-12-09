#Казахстан в сравнении
События

Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:54
На заседании правительства 9 декабря 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что работы по модернизации пунктов пересечения государственной границы завершаются в декабре в соответствии с поручением президента, сообщает Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в ближайшее время будет осуществлен запуск пяти пунктов пропуска.

"Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией "КазАвтоЖол" ускорить темпы работ и завершить строительство пунктов пропуска в установленные сроки на внутреннем контуре.

Данный вопрос находится на личном контроле премьер-министра.

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства озвучил первые результаты от цифровизации таможенной службы.

