Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе

На заседании правительства 9 декабря 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что работы по модернизации пунктов пересечения государственной границы завершаются в декабре в соответствии с поручением президента, сообщает Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в ближайшее время будет осуществлен запуск пяти пунктов пропуска. "Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов", – подчеркнул Олжас Бектенов. Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией "КазАвтоЖол" ускорить темпы работ и завершить строительство пунктов пропуска в установленные сроки на внутреннем контуре. Данный вопрос находится на личном контроле премьер-министра. Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства озвучил первые результаты от цифровизации таможенной службы.

