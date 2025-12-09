Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе
Фото: primeminister.kz
На заседании правительства 9 декабря 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что работы по модернизации пунктов пересечения государственной границы завершаются в декабре в соответствии с поручением президента, сообщает Zakon.kz.
Бектенов отметил, что в ближайшее время будет осуществлен запуск пяти пунктов пропуска.
"Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией "КазАвтоЖол" ускорить темпы работ и завершить строительство пунктов пропуска в установленные сроки на внутреннем контуре.
Данный вопрос находится на личном контроле премьер-министра.
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства озвучил первые результаты от цифровизации таможенной службы.
