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Общество

Девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 08:47 Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. Сегодня в общей сложности обновление коснулось девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает Zakon.kz.

В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до шести раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию девяти пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.

Кроме того, на всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди. Воспользоваться ею можно на платформе "Qoldau.kz" и посредством мобильного приложения "CargoRuqsat".


"Внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса", – отметили в пресс-службе правительства РК.

Ранее сообщалось, что сенатор предложил создать центр беспилотной авиации в Казахстане.

Аксинья Титова
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