#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 20:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанские мегаполисы в ближайшие дни столкнутся с резким ухудшением погодных условий: в Астане прогнозируются метели и штормовой ветер с порывами до 30 м/с, в Алматы ожидаются сильный снег, туман и гололед, а в Шымкенте дожди сменятся снегом и понижением температуры, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по в Астане

  • 14 декабря: переменная облачность, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°.
  • 15 декабря: облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем -8-10°.
  • 16 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10-12°.

Прогноз погоды в Алматы

  • 14 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +7+9°.
  • 15 декабря: переменная облачность, временами снег, утром и днем сильный снег. Туман, гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°, днем с дальнейшим понижением.
  • 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 14 декабря: переменная облачность, ночью и в конце дня дождь. Ночью туман. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +13+15°.
  • 15 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем 0-2°.
  • 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +3+5°.

Ранее в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на воскресенье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:52, 04 октября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Осадки, туман, гололед: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
17:22, 22 февраля 2023
Осадки, туман, гололед: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
19:06, 29 ноября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: