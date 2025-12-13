Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Казахстанские мегаполисы в ближайшие дни столкнутся с резким ухудшением погодных условий: в Астане прогнозируются метели и штормовой ветер с порывами до 30 м/с, в Алматы ожидаются сильный снег, туман и гололед, а в Шымкенте дожди сменятся снегом и понижением температуры, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по в Астане 14 декабря: переменная облачность, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°.

15 декабря: облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем -8-10°.

16 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10-12°. Прогноз погоды в Алматы 14 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +7+9°.

15 декабря: переменная облачность, временами снег, утром и днем сильный снег. Туман, гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°, днем с дальнейшим понижением.

16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°. Прогноз погоды в Шымкенте 14 декабря: переменная облачность, ночью и в конце дня дождь. Ночью туман. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +13+15°.

15 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем 0-2°.

16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +3+5°. Ранее в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на воскресенье.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: