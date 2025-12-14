#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
События

Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 19:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ближайшие дни погода в крупнейших городах Казахстана будет неустойчивой: синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют снег, метели, гололед и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 15 декабря: облачно, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем -8-10°.
  • 16 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10-12°.
  • 17 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15-17°.

Прогноз погоды в Алматы

  • 15 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°, днем с дальнейшим понижением.
  • 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.
  • 17 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.

Прогноз погоды в Шымкент

  • 15 декабря: переменная облачность, ночью и утром осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем 0+2°.
  • 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем +3+5.
  • 17 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +2+4°.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:41, 13 декабря 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
19:01, 22 ноября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
От метелей до 10 градусов тепла: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
15:24, 07 ноября 2024
От метелей до 10 градусов тепла: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: