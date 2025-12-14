Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня
В ближайшие дни погода в крупнейших городах Казахстана будет неустойчивой: синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют снег, метели, гололед и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды в Астане
- 15 декабря: облачно, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем -8-10°.
- 16 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10-12°.
- 17 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15-17°.
Прогноз погоды в Алматы
- 15 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°, днем с дальнейшим понижением.
- 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.
- 17 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.
Прогноз погоды в Шымкент
- 15 декабря: переменная облачность, ночью и утром осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем 0+2°.
- 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем +3+5.
- 17 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +2+4°.
Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря.
