События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 20:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей трех мегаполисов ждут резкие перепады температур: от ночных заморозков в Алматы и Астане до комфортных +24 °C в Шымкенте. Об этом говорится в прогнозе на 5, 6 и 7 октября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 5 октября: ночью -4…-6 °C, днем +5…+7 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
  • 6 октября: ночью 0…+2 °C, днем +8…+10 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
  • 7 октября: ночью +2…+4 °C, днем +8…+10 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Алматы

  • 5 октября: ночью +4…+6 °C, днем +14…+16 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.
  • 6 октября: ночью 0…+2 °C, на почве заморозки до -2 °C. Днем +11…+13 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
  • 7 октября: ночью +2…+4 °C, днем +14…+16 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.

Шымкент

  • 5 октября: ночью +5…+7 °C, днем +19…+21 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
  • 6 октября: ночью +5…+7 °C, днем +21…+23 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, временами порывы 15-20 м/с.
  • 7 октября: ночью +5…+7 °C, днем +22…+24 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана на 5 октября 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
