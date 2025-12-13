Глава Минздрава обратилась к казахстанцам на фоне бушующего гонконгского гриппа

Министр здравоохранения Казахстана Альназарова сделала заявление касательно эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

По ее информации, в начале эпидсезона, который стартовал раньше обычного – с 1 сентября, в стране зарегистрировано около 2,6 млн случаев ОРВИ.

"Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что уже говорит о тенденции спада вирусной инфекции. С начала сезона подтверждено 2562 случая гриппа. В основном это вирус А (H3N2) – так называемый "гонконгский грипп", хорошо известный нашим врачам. Продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, характерных для этого периода", – написала Альназарова в соцсетях.

Она отметила, что в 10 регионах страны принято решение о временном переводе 317 классов в 97 школах на дистанционный формат обучения. Для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 1143 мобильных бригады, 1517 фильтр-кабинетов, в том числе для беременных и детей – 638.

"Подготовлены 684 кабинета для оказания неотложной помощи, для консультации граждан функционируют 1057 колл-центров. Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. Все необходимые меры для защиты здоровья населения принимаются", – подчеркнула министр.

Она посоветовала в период сезонного подъема ОРВИ соблюдать простые, но эффективные меры профилактики. Чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать мест скопления людей. При первых симптомах не заниматься самолечением, обратиться к врачу в своей поликлинике.

