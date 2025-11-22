Глава Минздрава Казахстана эмоционально обратилась к работникам скорой помощи

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 22 ноября обратилась к работникам скорой помощи, фельдшерам и водителям, сообщает Zakon.kz.

Заявление она 22 ноября опубликовала в Instagram.

"Вы – люди, которые первыми приходят на помощь в самые трудные минуты. Вы ежедневно сталкиваетесь с болью, риском, стрессом, большими нагрузками – и при этом продолжаете спасать жизни. Это огромный и заслуживающий глубокого уважения труд. В течение нескольких месяцев мы занимаемся детальным анализом всех вопросов, касающихся оплаты труда и рабочих условий сотрудников скорой помощи", – написала министр.

По ее словам, она поручила провести дополнительный аудит нагрузки и кадровой ситуации, чтобы все решения были справедливыми и отвечали реальным потребностям.





"Поэтому, надеюсь, что мы вернемся к этому вопросу уже с готовым решением. Ваш голос важен. Ваше право говорить о проблемах – неоспоримо. И я поддерживаю конструктивный диалог, направленный на улучшение условий работы медицинских работников.Отдельно хочу подчеркнуть: любое давление на сотрудников скорой помощи – в какой бы форме оно ни проявлялось – недопустимо. Медицинские работники должны иметь возможность свободно выражать свою позицию, не опасаясь последствий", – заключила Альназарова.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства Казахстана от 22 ноября 2025 года Алия Рустемова назначена на должность вице-министра здравоохранения.

