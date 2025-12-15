#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
События

Айбек Смадияров получил должность в Администрации президента

Айбек Смадияров, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:01 Фото: gov.kz
Бывший официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров получил должность в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 декабря пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – указано в сообщении.

Айбек Смадияров родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана – специальность "документовед-международник"; курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики; курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений МИД РК; курсы повышения квалификации для госслужащих "Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты"; курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Дипломатический ранг – советник II класса.

В разные годы занимал должности специалиста Административного департамента АО "ДБ "Банк Китая в Казахстане"; атташе Департамента Европы МИД Республики Казахстан; третьего секретаря посольства РК в Венгрии; второго секретаря посольства РК в Социалистической Республике Вьетнам; руководителя пресс-службы МИД РК.

С июня 2019 года – заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь МИД Республики Казахстан. С июня 2023 года по февраль 2025 года – директор Департамента коммуникаций МИД РК.

С февраля 2025 года – председатель Комитета международной информации – официальный представитель МИД РК. 9 декабря 2025 года стало известно, что он покинул эту должность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Айбек Смадияров ушел с должности официального представителя МИД
18:42, 09 декабря 2025
Айбек Смадияров ушел с должности официального представителя МИД
Асхат Оралов получил должность в Администрации президента
14:40, 28 марта 2024
Асхат Оралов получил должность в Администрации президента
Ербол Адаев получил должность в Администрации президента
09:03, 17 февраля 2025
Ербол Адаев получил должность в Администрации президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: