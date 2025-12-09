#Казахстан в сравнении
События

Айбек Смадияров ушел с должности официального представителя МИД

Айбек Смадияров, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:42 Фото: МИД РК
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 9 декабря 2025 года на брифинге ведомства рассказал о своем уходе с должности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что он готовился к этому дню и это не внезапное решение.

"Это было мое личное решение. Восемь лет стою за этой трибуной. Я рос вместе с вами (…). Мы как одна команда вместе работали и зимой, и летом, и в жару, и в холод. За эти годы наша страна прошла много этапов во внешней политике, много вопросов было. И только благодаря вам весь мир знал о Казахстане, и оказывали мощную поддержку Министерству внутренних дел", – дополнил он.

На своем сегодняшнем, последнем брифинге Смадияров сообщил, что Казахстан ведет переговоры с ЕС об упрощении получения виз.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
