Не боится ковров, порогов и крупного мусора: как выбрать робот-пылесос

Робот-пылесос всерьез облегчает наведение порядка в доме. Впрочем, не каждый агрегат осилит представленный фронт работ, особенно если "фронт" этот предполагает наличие маленьких детей и домашних питомцев. Zakon.kz поможет определиться с выбором.

На какие недостатки чаще всего жалуются владельцы подобных пылесосов?

"Поверхностная" уборка, неспособность собрать крупный мусор, волосы и шерсть. Вот и получается, что после робота многие "проходятся" обычным пылесосом по уже вроде бы чистым поверхностям – словно перемывают оставшуюся сзади жирной тарелку за ребенком, вызвавшимся помочь маме по хозяйству. "Сырые" ковры от взаимодействия с моющими моделями. Постоянное "застревание" чуда техники в проходах между комнатами и зонах с неровными полами, из-за чего оно нуждается в присмотре и чуть ли не переносе на руках с места на место. Робот банально не может втиснуться в пространство между полом и мебелью, то есть результат его работы придется еще довести до ума, вооружившись тем же ручным пылесосом, шваброй.

К пользователям прислушались в TROUVER. Их новый пылесос Z60 Ultra Roller Complete разработан специально для тех, кто устал постоянно контролировать технику и довольствоваться иллюзией чистоты.

В частности, новинка обладает мощностью всасывания в 28 000 паскалей. Это означает, что аппарат создает сильный вакуум – даже случайно оброненным монетам и болтам "не устоять" под его натиском. Устройство не просто протирает пыль, а уверенно втягивает тяжелые частицы, шерсть животных, крошки, которые большинство моделей оставляют лежать на полу. В этом плане Z60 Ultra Roller Complete – находка для семей с детьми и домашними любимцами.

Фото: TROUVER

Благодаря технологии AutoShield™ производитель гарантирует деликатное обращение с ковровыми покрытиями: при въезде на них умный помощник автоматически поднимет модуль влажной уборки и начнет функционировать в режиме обычного пылесоса. Теперь пользователю не нужно думать о зонах запрета или подготовке помещений – робот адаптируется сам.

Фото: TROUVER

Не боится он и порогов, неровностей на пути. В Z60 применена обновленная система преодоления неровностей StepMaster™ 2.0. Робот точнее распределяет вес, корректирует траекторию и способен проходить более высокие пороги, чем многие аналоги, – до целых 8 см. Особенно актуально для домов старой планировки, где подобные препятствия встречаются повсеместно.