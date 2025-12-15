Не боится ковров, порогов и крупного мусора: как выбрать робот-пылесос
На какие недостатки чаще всего жалуются владельцы подобных пылесосов?
- "Поверхностная" уборка, неспособность собрать крупный мусор, волосы и шерсть. Вот и получается, что после робота многие "проходятся" обычным пылесосом по уже вроде бы чистым поверхностям – словно перемывают оставшуюся сзади жирной тарелку за ребенком, вызвавшимся помочь маме по хозяйству.
- "Сырые" ковры от взаимодействия с моющими моделями.
- Постоянное "застревание" чуда техники в проходах между комнатами и зонах с неровными полами, из-за чего оно нуждается в присмотре и чуть ли не переносе на руках с места на место.
- Робот банально не может втиснуться в пространство между полом и мебелью, то есть результат его работы придется еще довести до ума, вооружившись тем же ручным пылесосом, шваброй.
К пользователям прислушались в TROUVER. Их новый пылесос Z60 Ultra Roller Complete разработан специально для тех, кто устал постоянно контролировать технику и довольствоваться иллюзией чистоты.
В частности, новинка обладает мощностью всасывания в 28 000 паскалей. Это означает, что аппарат создает сильный вакуум – даже случайно оброненным монетам и болтам "не устоять" под его натиском. Устройство не просто протирает пыль, а уверенно втягивает тяжелые частицы, шерсть животных, крошки, которые большинство моделей оставляют лежать на полу. В этом плане Z60 Ultra Roller Complete – находка для семей с детьми и домашними любимцами.
Благодаря технологии AutoShield™ производитель гарантирует деликатное обращение с ковровыми покрытиями: при въезде на них умный помощник автоматически поднимет модуль влажной уборки и начнет функционировать в режиме обычного пылесоса. Теперь пользователю не нужно думать о зонах запрета или подготовке помещений – робот адаптируется сам.
Не боится он и порогов, неровностей на пути. В Z60 применена обновленная система преодоления неровностей StepMaster™ 2.0. Робот точнее распределяет вес, корректирует траекторию и способен проходить более высокие пороги, чем многие аналоги, – до целых 8 см. Особенно актуально для домов старой планировки, где подобные препятствия встречаются повсеместно.
Вдобавок устройство оснащено динамично скрывающимся датчиком LiDAR, позволяющим наводить порядок в "мертвой" для многих других роботов-пылесосов зоне под кроватями, диванами и шкафами высотой не ниже 9,6 см.
И наконец, Z60 Ultra Roller Complete отличается от прочих способностью к самообслуживанию до 100 дней.
Под автономностью понимается:
- автоматическая очистка и стерилизация контейнера для мусора;
- промывка и сушка роликовой швабры после влажной уборки;
- пополнение и слив воды в резервуаре с добавлением чистящего средства;
- ускоренное время заряда.
Иными словами, больше не придется ежедневно опустошать контейнер, стирать ролик, следить за уровнем жидкости или разбирать робота после каждого запуска – все это берет на себя станция. Такое преимущество особенно высоко оценят занятые люди и обладатели просторных квартир и домов.
TROUVER заявляет продукт как наиболее технологичное решение в своем сегменте на рынке Казахстана.
Вместе с тем до 4 января Z60 Ultra Roller Complete можно приобрести по специальной цене в сетях магазинов Mechta, Technodom и Sulpak.
