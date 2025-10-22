#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Советы

Как выбрать питомца для ребенка и научить его заботе

Фото: pexels
Планируя завести домашнего питомца, следует взвесить все за и против. Если в доме есть дети, им важно объяснить, что это долгосрочное обязательство – на всю жизнь кошки, собаки, попугая или другого животного, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, отправляясь в зооприют или к заводчику, следует взять ребенка с собой.

Это, как отмечают эксперты, помогает сформировать их отношения с потенциальным питомцем и дает им право голоса в принятии важного решения.

Еще один важный шаг – выбрать питомца, подходящего ребенку.

Так, четырехлетний ребенок наверняка не сможет заботиться о большой собаке, но лучше справится с морской свинкой или котенком.

Далее, когда животное поселилось в доме, четко определите ежедневные обязанности и обязанности по уходу за ним и привлекайте к этому детей.

Лучше всего начать с небольших дел, таких как наполнение миски водой или уборка игрушек. Если дети достаточно взрослые, поручите им выгуливать собаку каждый день или через день.

Если же у вас несколько детей, можно распределить обязанности и регулярно чередовать их.

Еще одна важная рекомендация:

"Пытаясь научить ребенка ответственности и заботе о домашнем животном, не стоит сразу перегружать его. Объем обязанностей, связанных с питомцем, должен расти вместе с ребенком".

Поощрение усиливает ответственность

Обязательно хвалите чадо за выполнение поручений без подсказки. Также, как отмечено в публикации РБК Life, постарайтесь вознаградить юного владельца каким-нибудь небольшим занятием, которое вызывает чувство любви и связи с питомцем.

Лучший способ научить детей быть ответственными владельцами домашних животных – это показать им это собственным примером.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:59
Правда ли, что кошки могут чувствовать болезни своих владельцев

Ранее мы рассказывали, что каждому владельцу домашних животных знакома такая сцена: собака вдруг начинает лаять на зеркало, а кошка – осторожно приближаться к своему отражению, будто не понимая, кто перед ней. Но что же на самом деле стоит за таким поведением, можно узнать, прочитав этот материал.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: