"Снег, шторм, погодное ЧП": синоптики предупредили о плохой погоде по всему Казахстану

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана на 16 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы достигнут 25 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидаются туман и гололед.

В Шымкенте к концу дня ожидается гололед, временами туман. В Конаеве ночью и утром ожидаются туман и гололед. Днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на юге и в горных районах ожидается гололед. На севере, юге и в горных районах – туман. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью на юге и в горных районах, днем в горных районах ожидается снег. На юге и в горных районах – низовая метель и гололед. На юге, западе и в горных районах – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидается туман.

В Туркестане временами ожидается туман.

В области Жетысу в горных районах ожидаются снег и низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре и в горных районах – туман и гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидаются снег и метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Жезказгане ночью и утром ожидаются снег и низовая метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, юге и в центре ожидаются небольшие осадки, преимущественно снег, и гололед. Ночью на севере – метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылорде ночью ожидается гололед.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидаются снег и метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, ночью местами – до 23 м/с.

В Караганде временами ожидаются снег и метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Актюбинской области на севере и востоке ожидаются снег и низовая метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются снег и метель. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы местами достигнут 23-28 м/с.

В Костанае ночью и утром ожидаются снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В области Абай ночью на юге, днем на западе, севере и востоке ожидаются снег и низовая метель. На юге – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, днем порывы достигнут 25 м/с.

В Семее утром и днем порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге, днем на западе, севере и востоке ожидаются снег и низовая метель. На юге – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, днем порывы достигнут 23 м/с.

В Павлодарской области ночью на западе и севере, днем по области ожидаются снег и метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Павлодаре днем ожидаются снег и низовая метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке и в центре ожидаются туман и гололед.

В Актау ночью ожидаются туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области на востоке и северо-востоке ожидаются снег и низовая метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег и метель. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы местами достигнут 23-28 м/с.

В Петропавловске ожидаются снег и метель. Ветер усилится до 15-20 м/с, ночью порывы достигнут 25 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются снег и низовая метель. Временами – туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

В Акмолинской области ожидаются снег и метель, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы местами достигнут 23-28 м/с.

В Кокшетау ожидаются снег и метель, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с.

Ранее синоптики опубликовали общий прогноз погоды по Казахстану на 16 декабря.