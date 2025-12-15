#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
События

Циклон накрыл аэропорт Астаны: рейс из Москвы не долетел

аэропорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:02 Фото: аэропорт Астаны
В Астане 15 декабря 2025 года непогода сказалась на некоторых рейсах в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, с 13:30 до 14:10 в районе аэропорта прошел циклон, сопровождавшийся резким ухудшением погодных условий и снижением видимости примерно до 200 метров.

"В указанный промежуток времени изменения в расписании затронули два рейса. В настоящее время погодная ситуация стабилизируется, службы аэропорта продолжают работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Пассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний либо на онлайн-табло аэропорта.

По текущей ситуации:

  • по рейсу Москва – Астана экипажем было принято решение об уходе на запасной аэродром в Омске;
  • рейс Астана – Алматы ожидал улучшения погодных условий.

Синоптики на ближайшие дни прогнозировали в Астане снег и метель.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
