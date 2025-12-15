Циклон накрыл аэропорт Астаны: рейс из Москвы не долетел
Фото: аэропорт Астаны
В Астане 15 декабря 2025 года непогода сказалась на некоторых рейсах в аэропорту, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, с 13:30 до 14:10 в районе аэропорта прошел циклон, сопровождавшийся резким ухудшением погодных условий и снижением видимости примерно до 200 метров.
"В указанный промежуток времени изменения в расписании затронули два рейса. В настоящее время погодная ситуация стабилизируется, службы аэропорта продолжают работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Пассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний либо на онлайн-табло аэропорта.
По текущей ситуации:
- по рейсу Москва – Астана экипажем было принято решение об уходе на запасной аэродром в Омске;
- рейс Астана – Алматы ожидал улучшения погодных условий.
Синоптики на ближайшие дни прогнозировали в Астане снег и метель.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript