Циклон накрыл аэропорт Астаны: рейс из Москвы не долетел

В Астане 15 декабря 2025 года непогода сказалась на некоторых рейсах в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, с 13:30 до 14:10 в районе аэропорта прошел циклон, сопровождавшийся резким ухудшением погодных условий и снижением видимости примерно до 200 метров.

"В указанный промежуток времени изменения в расписании затронули два рейса. В настоящее время погодная ситуация стабилизируется, службы аэропорта продолжают работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Пассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний либо на онлайн-табло аэропорта.

По текущей ситуации:

по рейсу Москва – Астана экипажем было принято решение об уходе на запасной аэродром в Омске;

рейс Астана – Алматы ожидал улучшения погодных условий.

Синоптики на ближайшие дни прогнозировали в Астане снег и метель.