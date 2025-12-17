Регионы развивают экспорт при поддержке Экспортно-кредитного агентства Казахстана

ЭКА последовательно реализует стратегические задачи, обозначенные главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, направленные на диверсификацию экономики, развитие несырьевого сектора и наращивание производства конкурентоспособной продукции глубокой переработки.

Системная поддержка, оказываемая Экспортно-кредитным агентством Казахстана (ЭКА), охватывает ключевые отрасли национальной экономики – от промышленного производства и перерабатывающих отраслей до агропромышленного комплекса, имеющего стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. При этом особый акцент делается на развитие регионального экспортного потенциала как одного из факторов устойчивого социально-экономического роста.

Региональный эффект

Реализация экспортно ориентированных проектов при участии Агентства обеспечивает рост производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты, формируя мультипликативный эффект для экономики регионов.

В 2025 году ЭКА поддержало казахстанских экспортеров на сумму свыше 650 млрд тенге. Всего была оказана поддержка 113 экспортерам, из которых 18 получили ее впервые. Доля МСБ в общем количестве проектов составляет порядка 70%, а совокупный экономический эффект оценивается более чем в 1,9 трлн тенге.

Эти показатели отражают не только высокий спрос на продукты ЭКА, но и реальные результаты на местах. В южных регионах страны уже сформирован пул проектов, наглядно демонстрирующих вклад экспортного страхования и финансирования в развитие несырьевого экспорта.

Фото: talasinvest.com

От импортозамещения к устойчивому экспорту

Поддержка ЭКА является ключевым фактором в решении стратегических задач, в том числе в химической и металлургической промышленности. В Жамбылской области благодаря страхованию займов от ЭКА ТОО "Talas Investment Company" стало единственным в Казахстане производителем цианида натрия. Ранее этот товар полностью импортировался для нужд золотодобывающей отрасли. Сегодня компания не только обеспечивает внутренний спрос, но и активно экспортирует продукцию в Кыргызстан, Таджикистан и Монголию, доведя долю экспорта до 43%.

АПК и продовольственная безопасность

В рамках поручений главы государства по поддержке агробизнеса, в частности в сфере животноводства, а также по внедрению эффективных механизмов финансирования ЭКА участвует в реализации ряда крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Ключевым инструментом выступает механизм предэкспортного финансирования, который позволяет отечественным производителям привлекать ресурсы для закупа сырья и выполнения работ, связанных с исполнением экспортных контрактов на продукцию глубокой переработки. Механизм реализуется как через банки второго уровня, так и через Банк развития Казахстана при предельной ставке не более 12,6% годовых.

Практическим примером является финансирование деятельности АО "Шымкентмай", позволившее обеспечить устойчивое выполнение экспортных обязательств и поддержать перерабатывающий сектор.

Фото: freepik

Особое внимание уделяется развитию вертикально интегрированных производственных цепочек, обеспечивающих продовольственную безопасность и рост экспорта качественной продукции. Так, компания "Turkestan Agro" (Туркестанская область) реализует крупный инвестпроект, включающий уже действующий завод по производству гранулированных комбикормов и строительство откормочной площадки на 50 тысяч голов КРС. В основе проекта – австралийская модель "сетчатого" животноводства, обеспечивающая замкнутый производственный цикл и устойчивую кормовую базу на 4,7 тыс. га орошаемых земель, что существенно повышает экспортный потенциал мясной продукции.

Развитие данной ниши дополняется проектом ТОО "Nurym Group", предусматривающим запуск полностью автоматизированного завода по выпуску до 46 тыс. тонн гранулированных кормов в год. Реализация проекта направлена на формирование локальной высококачественной кормовой базы и повышение конкурентоспособности животноводства региона.

Важным элементом комплексной поддержки является интеграция инструментов ЭКА с продуктами институтов развития холдинга "Байтерек". Так, для клиентов Аграрной кредитной корпорации и QIC доступны механизмы страхования экспортных займов, что снижает финансовые риски и расширяет возможности привлечения инвестиций.

Фото: balabitextile.kz

Легкая промышленность: фокус на внешние рынки

Предприятия легкой промышленности города Шымкента активно используют инструмент страхования краткосрочной дебиторской задолженности для уверенного выхода на зарубежные рынки. ТОО "Balabi Textile", запущенное в 2024 году, представляет собой высокотехнологичное производство чулочно-носочных изделий. Мощность завода составляет 24 млн пар чулок в год, и фабрика ориентирована не только на рынок Казахстана, но и на экспорт с основным акцентом на рынок Российской Федерации.

ТОО "Алем-БТ" (бренд Alemsocks) ежемесячно выпускает почти 1,5 млн пар носочной продукции на корейском оборудовании и активно экспортирует товары в Кыргызстан, ОАЭ, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Такая адресная поддержка демонстрирует, что ЭКА является ключевым катализатором диверсификации: от восстановления производственной инфраструктуры и замещения импорта до уверенного экспорта высокотехнологичной отечественной продукции на глобальные рынки, тем самым обеспечивая социально-экономический эффект и укрепляя продовольственную безопасность страны.

В ЭКА отмечают: "Мы наблюдаем, как казахстанский экспорт последовательно обретает зрелость, устойчивость и сбалансированность. Увеличивается число предприятий, готовых на равных конкурировать на глобальном рынке, осваивать новые направления и повышать качество своей продукции до международных стандартов. Наша ключевая задача – обеспечить такие условия, чтобы каждый отечественный экспортер ощущал твердую поддержку государства и обладал необходимым инструментарием для уверенного и долгосрочного роста на внешних рынках".