#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.61
610.13
6.54
События

Регионы развивают экспорт при поддержке Экспортно-кредитного агентства Казахстана

логотип ЭКА, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:13 ЭКА
ЭКА последовательно реализует стратегические задачи, обозначенные главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, направленные на диверсификацию экономики, развитие несырьевого сектора и наращивание производства конкурентоспособной продукции глубокой переработки.

Системная поддержка, оказываемая Экспортно-кредитным агентством Казахстана (ЭКА), охватывает ключевые отрасли национальной экономики – от промышленного производства и перерабатывающих отраслей до агропромышленного комплекса, имеющего стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. При этом особый акцент делается на развитие регионального экспортного потенциала как одного из факторов устойчивого социально-экономического роста.

Региональный эффект

Реализация экспортно ориентированных проектов при участии Агентства обеспечивает рост производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты, формируя мультипликативный эффект для экономики регионов.

В 2025 году ЭКА поддержало казахстанских экспортеров на сумму свыше 650 млрд тенге. Всего была оказана поддержка 113 экспортерам, из которых 18 получили ее впервые. Доля МСБ в общем количестве проектов составляет порядка 70%, а совокупный экономический эффект оценивается более чем в 1,9 трлн тенге.

Эти показатели отражают не только высокий спрос на продукты ЭКА, но и реальные результаты на местах. В южных регионах страны уже сформирован пул проектов, наглядно демонстрирующих вклад экспортного страхования и финансирования в развитие несырьевого экспорта.

завод, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:13

Фото: talasinvest.com

От импортозамещения к устойчивому экспорту

Поддержка ЭКА является ключевым фактором в решении стратегических задач, в том числе в химической и металлургической промышленности. В Жамбылской области благодаря страхованию займов от ЭКА ТОО "Talas Investment Company" стало единственным в Казахстане производителем цианида натрия. Ранее этот товар полностью импортировался для нужд золотодобывающей отрасли. Сегодня компания не только обеспечивает внутренний спрос, но и активно экспортирует продукцию в Кыргызстан, Таджикистан и Монголию, доведя долю экспорта до 43%.

АПК и продовольственная безопасность

В рамках поручений главы государства по поддержке агробизнеса, в частности в сфере животноводства, а также по внедрению эффективных механизмов финансирования ЭКА участвует в реализации ряда крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Ключевым инструментом выступает механизм предэкспортного финансирования, который позволяет отечественным производителям привлекать ресурсы для закупа сырья и выполнения работ, связанных с исполнением экспортных контрактов на продукцию глубокой переработки. Механизм реализуется как через банки второго уровня, так и через Банк развития Казахстана при предельной ставке не более 12,6% годовых.

Практическим примером является финансирование деятельности АО "Шымкентмай", позволившее обеспечить устойчивое выполнение экспортных обязательств и поддержать перерабатывающий сектор.

зерно, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:13

Фото: freepik

Особое внимание уделяется развитию вертикально интегрированных производственных цепочек, обеспечивающих продовольственную безопасность и рост экспорта качественной продукции. Так, компания "Turkestan Agro" (Туркестанская область) реализует крупный инвестпроект, включающий уже действующий завод по производству гранулированных комбикормов и строительство откормочной площадки на 50 тысяч голов КРС. В основе проекта – австралийская модель "сетчатого" животноводства, обеспечивающая замкнутый производственный цикл и устойчивую кормовую базу на 4,7 тыс. га орошаемых земель, что существенно повышает экспортный потенциал мясной продукции.

Развитие данной ниши дополняется проектом ТОО "Nurym Group", предусматривающим запуск полностью автоматизированного завода по выпуску до 46 тыс. тонн гранулированных кормов в год. Реализация проекта направлена на формирование локальной высококачественной кормовой базы и повышение конкурентоспособности животноводства региона.

Важным элементом комплексной поддержки является интеграция инструментов ЭКА с продуктами институтов развития холдинга "Байтерек". Так, для клиентов Аграрной кредитной корпорации и QIC доступны механизмы страхования экспортных займов, что снижает финансовые риски и расширяет возможности привлечения инвестиций.

производство, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:13

Фото: balabitextile.kz

Легкая промышленность: фокус на внешние рынки

Предприятия легкой промышленности города Шымкента активно используют инструмент страхования краткосрочной дебиторской задолженности для уверенного выхода на зарубежные рынки. ТОО "Balabi Textile", запущенное в 2024 году, представляет собой высокотехнологичное производство чулочно-носочных изделий. Мощность завода составляет 24 млн пар чулок в год, и фабрика ориентирована не только на рынок Казахстана, но и на экспорт с основным акцентом на рынок Российской Федерации.

ТОО "Алем-БТ" (бренд Alemsocks) ежемесячно выпускает почти 1,5 млн пар носочной продукции на корейском оборудовании и активно экспортирует товары в Кыргызстан, ОАЭ, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Такая адресная поддержка демонстрирует, что ЭКА является ключевым катализатором диверсификации: от восстановления производственной инфраструктуры и замещения импорта до уверенного экспорта высокотехнологичной отечественной продукции на глобальные рынки, тем самым обеспечивая социально-экономический эффект и укрепляя продовольственную безопасность страны.

В ЭКА отмечают: "Мы наблюдаем, как казахстанский экспорт последовательно обретает зрелость, устойчивость и сбалансированность. Увеличивается число предприятий, готовых на равных конкурировать на глобальном рынке, осваивать новые направления и повышать качество своей продукции до международных стандартов. Наша ключевая задача – обеспечить такие условия, чтобы каждый отечественный экспортер ощущал твердую поддержку государства и обладал необходимым инструментарием для уверенного и долгосрочного роста на внешних рынках".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Алматы обозначил приоритеты развития города в рамках Послания главы государства
19:54, 12 сентября 2025
Аким Алматы обозначил приоритеты развития города в рамках Послания главы государства
Токаев о провокациях: Правоохранительные органы и главы регионов не обеспечивают верховенство закона
12:40, 01 сентября 2023
Токаев о провокациях: Правоохранительные органы и главы регионов не обеспечивают верховенство закона
Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области
12:48, 11 сентября 2025
Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: