Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Чили с избранием на пост

16 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного президента Республики Чили, сообщает Zakon.kz.

​Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост президента Республики Чили, пишет Акорда.

"​В телеграмме президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене. Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

15 декабря победу на президентских выборах Чили одержал ультраконсерватор, представитель Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Он набрал 58,30% голосов во втором туре.

Основная соперница Каста, бывший министр труда и социальной защиты, член коммунистической партии Жанетт Хара, заручилась поддержкой 41,70% избирателей.

Также сегодня, 16 декабря, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии в связи с трагическими событиями в Сиднее.