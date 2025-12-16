Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Чили с избранием на пост
16 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного президента Республики Чили, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост президента Республики Чили, пишет Акорда.
"В телеграмме президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене. Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.
15 декабря победу на президентских выборах Чили одержал ультраконсерватор, представитель Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Он набрал 58,30% голосов во втором туре.
Основная соперница Каста, бывший министр труда и социальной защиты, член коммунистической партии Жанетт Хара, заручилась поддержкой 41,70% избирателей.
Также сегодня, 16 декабря, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии в связи с трагическими событиями в Сиднее.
