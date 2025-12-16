#Казахстан в сравнении
События

Колонну из 100 автомобилей сопроводили в Костанайской области

сопровождение авто, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 16:49 Фото: скриншот видео
Полиция сопроводила автомобильную колонну из 100 машин в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

16 декабря 2025 года сотрудники полиции совместно с представителями "КазАвтоЖол" с использованием специальной техники организовали сопровождение колонны из 100 автомобилей по маршруту от города Аркалыка до границы Акмолинской области и в обратном направлении, сообщает МВД.

Ведомство отмечает, что из-за неблагоприятных погодных условий с прошлых суток на автодороге Жезказган – Петропавловск введены ограничения движения для всех видов транспорта.

"Экстренные службы находятся в полной готовности к оказанию помощи, при этом водителей призывают воздержаться от поездок в непогоду и строго соблюдать установленные ограничения движения".МВД РК

16 декабря сотрудники МЧС спасли троих человек из снежного заноса в Костанайской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
