Колонну из 1400 авто сопроводила полиция в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
В Акмолинской области полиция сопроводила колонну из 1400 автомобилей в непогоду, сообщает Zakon.kz.
Во время ограничения движения по направлениям Астана – Караганда и Астана – Павлодар сотрудники патрульной полиции сопровождали 1400 автомобилей, в том числе 350 грузовых и 1050 легковых, сообщили в МВД 9 ноября 2025 года.
Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских о воздержании от поездок, некоторые водители продолжают выезжать в путь в неблагоприятных погодных условиях.
"Игнорирование таких предупреждений может привести к серьезным последствиям. В условиях гололедицы и плохой видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, а оказание помощи становится затруднительным", – отмечают сотрудники полиции.
4 ноября полиция Акмолинской области остановила движение более тысячи авто.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript