Колонну из 1400 авто сопроводила полиция в Акмолинской области

В Акмолинской области полиция сопроводила колонну из 1400 автомобилей в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Во время ограничения движения по направлениям Астана – Караганда и Астана – Павлодар сотрудники патрульной полиции сопровождали 1400 автомобилей, в том числе 350 грузовых и 1050 легковых, сообщили в МВД 9 ноября 2025 года.

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских о воздержании от поездок, некоторые водители продолжают выезжать в путь в неблагоприятных погодных условиях.

"Игнорирование таких предупреждений может привести к серьезным последствиям. В условиях гололедицы и плохой видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, а оказание помощи становится затруднительным", – отмечают сотрудники полиции.

4 ноября полиция Акмолинской области остановила движение более тысячи авто.