События

Колонну из 1400 авто сопроводила полиция в Акмолинской области

колонна автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 11:13 Фото: скриншот видео
В Акмолинской области полиция сопроводила колонну из 1400 автомобилей в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Во время ограничения движения по направлениям Астана – Караганда и Астана – Павлодар сотрудники патрульной полиции сопровождали 1400 автомобилей, в том числе 350 грузовых и 1050 легковых, сообщили в МВД 9 ноября 2025 года.

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских о воздержании от поездок, некоторые водители продолжают выезжать в путь в неблагоприятных погодных условиях.

"Игнорирование таких предупреждений может привести к серьезным последствиям. В условиях гололедицы и плохой видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, а оказание помощи становится затруднительным", – отмечают сотрудники полиции.

4 ноября полиция Акмолинской области остановила движение более тысячи авто. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
В Акмолинской области во время бурана полицейские сопроводили 1200 машин
23:01, 05 января 2023
В Акмолинской области во время бурана полицейские сопроводили 1200 машин
Колонну из более чем 500 автомобилей сопроводила полиция по трассе в Абайской области
04:58, 15 февраля 2024
Колонну из более чем 500 автомобилей сопроводила полиция по трассе в Абайской области
Почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области
15:15, 04 ноября 2025
Почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области
