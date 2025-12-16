#Казахстан в сравнении
События

Количество построенных в Астане школ "Келешек мектеп" достигло рекордного уровня

школа, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 17:21 Фото: акимат Астаны
Национальный проект "Келешек мектеп", реализуемый в соответствии с поручением главы государства, играет важную роль в развитии сферы образования столицы.

В рамках данного проекта в Астане в 2024-2025 годах завершено строительство 23 школ общей вместимостью 84 800 ученических мест для обучения в две смены, пишет официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

В 2024 году полностью завершено и введено в эксплуатацию 16 современных комфортных школ на 56 800 учащихся в две смены. Это, в свою очередь, позволило полностью решить проблему трехсменного обучения в 6 школах города, а также значительно снизить переуплотненность в 9 организациях образования. В настоящее время учебный процесс во всех указанных школах ведется в штатном режиме.

Фото: акимат Астаны

В этом году введено в эксплуатацию еще 7 школ с охватом 28 000 ученических мест в две смены. Благодаря этому будет полностью ликвидировано трехсменное обучение в двух школах, снизится плотность учащихся в 7 школах.

Фото: акимат Астаны

Большая часть построенных и строящихся школ расположена в Есильском и Нуринском районах с динамично растущим населением. Данное решение позволит своевременно охватить образовательными организациями детей, проживающих в новых жилых комплексах.

Фото: акимат Астаны

Национальный проект "Келешек мектеп" направлен на системную модернизацию образовательной инфраструктуры столицы, формирование благоприятной, безопасной и качественной образовательной среды для учащихся. В результате проекта поэтапно решается вопрос трехсменного обучения в Астане, растет число современных школ.

Айсулу Омарова
