Построенная по проекту "Келешек мектептерi" столичная школа успешно использует ИИ в учебном процессе

В Астане по поручению главы государства реализуется национальный проект "Келешек мектептері", направленный на создание современной, безопасной и равной образовательной среды для школьников.

Одним из таких образовательных учреждений нового образца является столичная общеобразовательная школа №101. О том, как в учебный процесс интегрируются современные подходы, технологии и элементы искусственного интеллекта, рассказала директор учебного заведения Алма Жумабекова, передает официальный сайт городского акимата.

Учебное заведение было открыто в сентябре 2024 года. Это позволило существенно снизить нагрузку на ближайшие школы и сократить переполненность классов. Сейчас здесь обучаются 3 764 ученика, функционируют 136 классов-комплектов. Учебный процесс организован в две смены. Проектная мощность школы составляет до 4 000 учащихся при двухсменном обучении.

Школа №101 является современной образовательной организацией, обеспечивающей качественное и доступное образование с учетом обновленного содержания обучения и принципов инклюзии. Для детей с особыми образовательными потребностями созданы условия безбарьерной среды, оборудованы специализированные кабинеты, зоны психологической разгрузки и организовано психолого-педагогическое сопровождение.





"В образовательном процессе активно используются современные технологии: интерактивные панели, цифровые образовательные ресурсы, онлайн-платформы, элементы смешанного обучения и проектной деятельности. При поддержке Национальной академии образования имени Алтынсарина в школе реализуются пять пилотных проектов, функционирующих напрямую с использованием технологий искусственного интеллекта: Kepler Vision, Google Workspace for Education, Dana Tiin, Roqed AI и Just Edu", – сообщила директор школы.

По ее словам, особое внимание уделяется STEM-направлению. Функционируют лабораторные комплексы по физике, химии и биологии, оснащенные современным оборудованием. Кабинет робототехники укомплектован наборами Spike Prime, Arduino, Rev Robotics, Fishertechnik, гуманоидным роботом, дронами, VR-устройствами и 3D-принтерами. Оборудование используется как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

Учебные пространства трансформируются под различные форматы занятий – лабораторные работы, групповые проекты и дебаты.

Для всестороннего развития учащихся в школе функционируют спортивные секции и творческие кружки, включая робототехнику, STEM-направление, изобразительное искусство и хореографию.

Безопасность обучающихся обеспечивается комплексной системой видеонаблюдения, электронной пропускной системой и автоматической пожарной сигнализацией. Всего в школе установлена 191 камера видеонаблюдения, часть из которых подключена к Центру оперативного управления столичного Департамента полиции. Доступ родителей и посетителей осуществляется по пропускам и предварительной записи.

Отметим, что национальный проект "Келешек мектептері" направлен на выравнивание условий обучения между городскими и сельскими школами, устранение трехсменного формата обучения и обновление устаревшей образовательной инфраструктуры.