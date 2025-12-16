Минтранспорта приняло важное решение касательно авиарейсов в праздничные дни

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 16 декабря провел совещание с руководством авиакомпаний и аэропортов страны, на котором были рассмотрены меры по обеспечению стабильной работы гражданской авиации в период праздничных дней и сложных метеоусловий, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие представители авиакомпаний Air Astana, FlyArystan, SCAT, VietJet Qazaqstan, а также аэропортов Астаны и Алматы. Стороны обсудили вопросы усиления режима работы аэропортов и авиаперевозчиков в условиях повышенного пассажиропотока.

"Для удовлетворения повышенного спроса в праздничный период планируется организовать 100 дополнительных рейсов на маршрутах: Астана – Алматы, Алматы – Орал, Алматы – Семей, Астана – Туркестан, Астана – Актобе, Алматы – Актау, Алматы – Актобе и Астана – Шымкент", – говорится в сообщении.

По итогам совещания авиационной администрации Казахстана поручено сформировать мониторинговые группы, которые в праздничные дни будут находиться в крупнейших аэропортах Астаны и Алматы для контроля соблюдения прав пассажиров и пунктуальности рейсов.

Авиакомпаниям и аэропортам также рекомендовано предусмотреть резерв воздушных судов и дополнительную наземную технику, усилить персонал опытными специалистами, обеспечить пассажиров горячим питанием и напитками в случае задержек рейсов, а также оперативно информировать о возможных изменениях в расписании через официальные ресурсы и средства массовой информации.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус и время вылета рейсов через справочные службы, официальные сайты и мобильные приложения авиакомпаний и аэропортов. В Минтранспорта подчеркнули, что все принимаемые меры направлены прежде всего на обеспечение безопасности полетов, и призвали пассажиров с пониманием относиться к возможным задержкам, связанным с объективными причинами.

