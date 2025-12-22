Работа в праздничные и выходные дни: как рассчитывается зарплата в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 22 декабря 2025 года, напомнили казахстанцам об оплате работы в выходные и праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Женис Рустемов, в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса работодатель обязан отдельно учитывать время сверхурочной работы, работы в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, командировок.

Также он уточняет, что, согласно статье 110 Трудового кодекса, каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Кроме того, при совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем оплата труда производится отдельно за ночные часы в соответствии с частью первой настоящей статьи и за часы праздничных или выходных дней в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса.

Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника.

