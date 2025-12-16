#Казахстан в сравнении
События

Непогода обрушится на Астану, Алматы и Шымкент: прогноз погоды на три дня

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 20:35 Фото: Zakon.kz
Синоптики "Казгидромет" рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня. В мегаполисах ожидаются снег, метели, туман и гололед, а также понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 17 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15-17°С.
  • 18 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -11-13°С.
  • 19 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -6-8°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 17 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.
  • 18 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
  • 19 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 17 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.
  • 18 декабря: переменная облачность, снег, днем сильный снег. Низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.
  • 19 декабря: переменная облачность, снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 регионах Казахстана на 17 декабря 2025 года.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
