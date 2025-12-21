#Казахстан в сравнении
События

Сильный мороз в Астане и снег в Алматы: прогноз погоды на три дня

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 20:01 Фото: Zakon.kz
Синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22, 23 и 24 декабря, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 22 декабря: переменная облачность, без осадков. Поземок. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -10-12°С.
  • 23 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -2-4°С.
  • 24 декабря: облачно, снег, метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -3-5°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 22 декабря: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.
  • 23 декабря: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°С.
  • 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 22 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1+1°С.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +1+3°С.
  • 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

Ранее синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в понедельник, 22 декабря.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
