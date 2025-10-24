#АЭС в Казахстане
События

О своем гражданском долге рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:09 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, заявил о том, что в неспокойное сегодня время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии, сообщает Zakon.kz.

Президент указал, что конечная цель реформ, которые осуществляют в стране, – адаптировать Казахстан к новым реалиям, тем самым укрепить суверенитет страны и повысить ее конкурентоспособность.

"Мой гражданский долг как главы государства – обеспечить территориальную целостность, независимость и экономическое развитие нашей страны. Как вам известно, современный мир вступил в принципиально новый исторический этап. С одной стороны, не утихают конфликты и войны, с другой, стремительно развиваются высокие технологии и искусственный интеллект. Несмотря на столь сложную обстановку, наша страна поступательно развивается. Мы наладили дружественные отношения со всеми странами, наше государство признано как надежный партнер. Благодаря этому мы привлекаем значительные инвестиции в энергетику, транспорт, логистику, информационные технологии, сельское хозяйство и другие отрасли", – сказал Токаев.

По его словам, всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения.

"Большим успехом можно назвать недавнее открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я обратил особое внимание на ключевые международные проблемы и высказал ряд предложений. В мире должна быть установлена система справедливых международных отношений, учитывающая интересы всех стран. Казахстан как ответственный и влиятельный член мирового сообщества продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику", – резюмировал президент.

Во время выступления он также оценил развитие экономики Казахстана с 2019 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
