События

В Алматы во всех медицинских организациях проводится обучение персонала по изменениям в системе ОСМС

обучение, семинар, лекция, ОСМС, врачи, поликлиника, медики, страхование, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:47 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В рамках системной разъяснительной работы одно из обучающих мероприятий прошло в городской поликлинике №36, где внимание уделили практическим аспектам изменений в системе ОСМС и взаимодействию медработников с пациентами, сообщает Zakon.kz.
Обучение провела директор поликлиники Гулжайнат Тлеген. Основной акцент сделали на разъяснении новых правил финансирования медицинской помощи и роли медицинских работников в информировании пациентов.

Подобные разъяснительные встречи с медицинскими коллективами организуют во всех медорганизациях города.

Их цель – обеспечить единое понимание изменений в системе ОСМС и повысить готовность медработников к работе с пациентами в новых условиях, чтобы каждый житель города своевременно и в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь.

С 1 января 2026 года в системе ОСМС произойдут важные изменения: часть хронических заболеваний переведут в страховой пакет. Это решение направлено на расширение доступа населения к лечению.

В пакет ОСМС переходят такие социально значимые заболевания, как сахарный диабет, детский церебральный паралич, системные поражения соединительной ткани и ревматизм. Для пациентов это означает сохранение бесплатного получения медицинской помощи, консультаций и лекарственного обеспечения при наличии статуса застрахованного. пресс-служба акимата города Алматы

При этом в пакете гарантированного объема бесплатной медицинской помощи остаются 11 наиболее тяжелых и затратных заболеваний, требующих длительного и дорогостоящего лечения.

Среди них – туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, дегенеративные и демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, а также острые состояния – инфаркт миокарда в первые шесть месяцев и инсульты в течение одного года. Эти заболевания, как и прежде, полностью финансируются государством вне зависимости от статуса застрахованности пациента.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

С января 2026 года начнется поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи, который обеспечит:

  1. Четкое разграничение ГОБМП и ОСМС, исключение дублирования услуг
  2. Доступность ранней профилактики заболеваний
  3. Скрининги на выявление онкологических заболеваний для всех граждан, независимо от статуса в ОСМС
  4. Бесплатные обследования при подозрении на социально значимые заболевания
  5. Финансовую устойчивость системы за счет перераспределения ресурсов

Отдельное внимание в ходе обучения уделили вопросам соцзащиты. Бесплатно продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь лица, отнесенные к 15 льготным категориям, включая детей, людей с инвалидностью, пенсионеров, безработных и другие категории граждан.

С 1 января 2026 года дополнительную поддержку окажут гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Лица, относящиеся к кризисному или экстренному уровню социального благополучия из категории Д.Е и не имеющие доходов или пенсионных отчислений, будут застрахованы в системе ОСМС за счет средств местных исполнительных органов. Это означает, что даже при отсутствии работы и взносов доступ к медицинской помощи для них будет сохранен.

Айсулу Омарова
