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Общество

В системе ОСМС планируют внести изменения до 2027 года

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:49 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 27 января 2025 года рассказала о планируемых изменениях в системе обязательного социального медицинского страхования. По ее мнению, основным условием для этого является высокий уровень застрахованности населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что проведен анализ и определены два источника оплаты медицинских услуг – гарантированный объем и страховой.

"В списке услуг ГОБМП есть два социально значимых заболевания, это туберкулез и ВИЧ/СПИД. Вместе с тем, есть 12 социально значимых заболеваний, которые также находятся в этом списке. 22 хронических заболевания, подлежащих динамическому наблюдению, также находятся в этом списке. Мы сравнили эти списки с другими странами, и определили тот пул услуг, который должен находиться в базовом пакете услуг государства. Это будет называться базовым пакетом услуг. Все, что сверху, будет называться страховым пакетом услуг", – продолжила министр.

По ее словам, из-за несовершенства действующего перечня сегодня идут перетоки денежных средств.

"Допустим, онкологический скрининг – первый этап – доступен через ГОБМП, но второй этап доступен только для застрахованных лиц. Поэтому поручение главы государства заключается в том, чтобы четко определить перечни и обеспечить доступ к медуслугам, в частности, к диагностике. Поэтому, до конца этого года онкологические скрининги будут переведены в один пакет ГОБМП. Или социально значимые заболевания – туберкулез, ВИЧ, гепатит, инфекции, онкология, орфанные заболевания", – сказала Альназарова.

Она отметила, что поэтому до 2027 года предлагается по 12 социально значимым заболеваниям поэтапно перевести диагностику в базовый пакет, чтобы она была доступна вне зависимости от статуса застрахованности.

"До 2027 года мы должны четко разграничить пакеты базовой медицинской помощи и страховой пакет медицинской помощи. Эта работа уже была начата в этом году. Основным условием для этого является высокий уровень застрахованности нашего населения. Поэтому нами предложен законопроект в рамкам которого предлагается дополнительно охватить незащищенные слои населения, которые относятся к уязвимым слоям населения, и действительно не имеют доходов, чтобы обеспечить себя взносами в систему ОСМС. Предлагается их страховать расчет местных исполнительных органов", – рассказала глава Минздрава.

Ранее стало известно, какие нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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