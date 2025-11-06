Полицейские разоблачили подпольную лабораторию в Караганде

5 ноября сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности Департамента полиции при содействии прокуратуры области провели спецоперацию в поселке Сортировка города Караганды, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативных мероприятий полицейские задержали двоих жителей области в возрасте от 28 до 30 лет, подозреваемых в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

В результате обыска в арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 кг готового наркотического вещества Альфа-PVP.

Также изъято оборудование для производства психотропных веществ: весы, миксеры, сушки, вакууматоры, контейнеры и иные предметы, используемые в незаконной деятельности.

"Проведенная операция позволила предотвратить выпуск на черный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно удалось пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-закладчиков из числа гражданского населения", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

По предварительным данным, подозреваемые арендовали дом с целью организации лаборатории и изготавливали психотропные вещества по указанию куратора. Вознаграждение за работу они получали в криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Ранее выяснилось, как полиция следит за астанчанами с помощью дронов и систем распознавания – видео.