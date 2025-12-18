Казахстанская учительница отправилась в тюрьму за мошенничество

Два года девять месяцев 18 дней ограничения свободы присудили в суде №2 города Костаная бывшей учительнице одной из школ Управления образования акимата Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы суда, она также была председателем профсоюзной организации школы. Имея доступ к персональным данным работников, она оформляла онлайн-займы в различных МФО на имя сотрудников данного учебного заведения.

"Под предлогом оказания материальной помощи от профсоюза и иных вымышленных оснований, вводя сотрудников в заблуждение организовывала прохождение ими онлайн видео-верификации в микрофинансовых организациях", – говорится в сообщении.

Не подозревая о противоправных намерениях, сотрудники школы, доверяя ей, проходили видео-верификацию, полагая, что участвуют в процедуре получения профсоюзной помощи. Впоследствии одобренные займы перечислялись на банковский счет осужденной. Незначительную часть полученных денежных средств она передавала сотрудникам школы под видом материальной помощи, тогда как остальной суммой она распорядилась по своему усмотрению.

"В результате преступных действий она причинила микрофинансовым организациям материальный ущерб на общую сумму более 3,6 млн тенге", – передает пресс-служба суда.

В суде женщина вину признала, в содеянном раскаялась. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.

