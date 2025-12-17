Генпрокуратура предупредила об ответственности за вмешательство в расследование

17 декабря 2025 года Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала обращение, в котором призвала не распространять ложную информацию о применении пыток, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в главном надзорном органе, в масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК.





"К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что в Казахстане четко определено понятие пыток.

"В казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток. Согласно статье 146 УК РК, под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК".

Таким образом, как заявили в ведомстве, "указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел".

Также надзорный орган напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков.

"В этой связи, Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование", – заключили в ведомстве.

