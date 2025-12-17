#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
События

Генпрокуратура предупредила об ответственности за вмешательство в расследование

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 23:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
17 декабря 2025 года Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала обращение, в котором призвала не распространять ложную информацию о применении пыток, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в главном надзорном органе, в масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК.


"К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что в Казахстане четко определено понятие пыток.

"В казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток. Согласно статье 146 УК РК, под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК".

Таким образом, как заявили в ведомстве, "указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел".

Также надзорный орган напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков.

"В этой связи, Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование", – заключили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новой схеме мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Судьба меняет сценарий: гороскоп для всех знаков на четверг
00:01, 18 декабря 2025
Судьба меняет сценарий: гороскоп для всех знаков на четверг
Генпрокуратура предупредила казахстанцев об опасности на дорогах
09:53, 31 октября 2023
Генпрокуратура предупредила казахстанцев об опасности на дорогах
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
17:12, 19 августа 2025
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: