Генпрокуратура предупредила казахстанцев об опасности на дорогах
В главном надзорном органе страны отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода и осложнением дорожных условий возрастают риски совершения аварий.
"Обращаем внимание водителей на необходимость приведения в соответствие техническое состояние автотранспорта требованиям безопасности, своевременного укомплектования зимними шинами, соблюдения установленного скоростного режима, быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры 31 октября 2023 года.
Казахстанцам напоминают, что в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.
"За управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, предусматривается административная ответственность по ч. 5 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". – Прим. ред.) КоАП РК и влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге. – Прим. ред.)"Пресс-служба Генпрокуратуры РК
В ведомстве призвали граждан беречь "себя и своих близких".
"Безопасность дорожного движения зачастую зависит от самих участников, которые должны соблюдать правила дорожного движения и принимать активные меры по их обеспечению".Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Согласно статистике Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, только за девять месяцев текущего года в стране зарегистрировано более 9,8 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 14 тыс. человек, погибли – 1,6 тыс.
Среди погибших:
- 210 несовершеннолетних детей,
- 488 женщин,
- 1192 мужчины.
В том числе:
- 660 пассажиров,
- 485 пешеходов,
- 447 водителей.
В региональном разрезе больше всего аварий зафиксированы в:
- Алматы – 2556,
- Алматинской области – 961,
- Жамбылской области – 695,
- Туркестанской области – 616,
- Астане – 570.
Основные причины ДТП связаны с человеческим фактором:
- превышение скорости – 2381,
- непредставление преимущества пешеходу – 1473,
- несоблюдение знаков (без учета знаков ограничения скорости) – 380,
- несоблюдение иных ПДД – 5635.
Более 88% ДТП происходят по вине водителей (8703), из которых 305 находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Среди пострадавших в дорожных авариях больше всего люди в возрасте:
- от 17 лет – 3015,
- от 30 до 39 лет – 2576,
- от 21 до 29 лет – 2572,
- от 60 и выше – 1320.
В основной своей массе виновники ДТП люди в возрасте:
- от 30 до 39 лет – 2509,
- от 21 до 29 лет – 2262,
- от 60 и выше – 668.
Большая часть или:
- 7380 дорожных аварий совершены в населенных пунктах;
- 1703 – зарегистрированы на трассах международного, республиканского значения;
- 789 – на дорогах областного, районного значения.
Наибольшее число дорожных происшествий совершены в:
- понедельник – 1462,
- среду – 1447
- воскресенье – 1418,
а также:
- днем – 6120,
- ночью – 1140,
- в сумерки – 1493.
Информацию об аварийности на дорогах страны можно посмотреть на портале органов правовой статистики и специальных учетов qamqor.gov.kz в разделе "Карта аварийности" по ссылке https//gis.kgp.kz.
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