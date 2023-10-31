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Генпрокуратура предупредила казахстанцев об опасности на дорогах

Генпрокуратура предупредила казахстанцев об опасности на дорогах Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам, которых призвала быть осторожными на дорогах, сообщает Zakon.kz.

В главном надзорном органе страны отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода и осложнением дорожных условий возрастают риски совершения аварий.

"Обращаем внимание водителей на необходимость приведения в соответствие техническое состояние автотранспорта требованиям безопасности, своевременного укомплектования зимними шинами, соблюдения установленного скоростного режима, быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры 31 октября 2023 года.

Казахстанцам напоминают, что в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

"За управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, предусматривается административная ответственность по ч. 5 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". – Прим. ред.) КоАП РК и влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге. – Прим. ред.)"Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве призвали граждан беречь "себя и своих близких".

"Безопасность дорожного движения зачастую зависит от самих участников, которые должны соблюдать правила дорожного движения и принимать активные меры по их обеспечению".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Согласно статистике Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, только за девять месяцев текущего года в стране зарегистрировано более 9,8 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 14 тыс. человек, погибли – 1,6 тыс.

Среди погибших:

  • 210 несовершеннолетних детей,
  • 488 женщин,
  • 1192 мужчины.

В том числе:

  • 660 пассажиров,
  • 485 пешеходов,
  • 447 водителей.

В региональном разрезе больше всего аварий зафиксированы в:

  • Алматы – 2556,
  • Алматинской области – 961,
  • Жамбылской области – 695,
  • Туркестанской области – 616,
  • Астане – 570.

Основные причины ДТП связаны с человеческим фактором:

  • превышение скорости – 2381,
  • непредставление преимущества пешеходу – 1473,
  • несоблюдение знаков (без учета знаков ограничения скорости) – 380,
  • несоблюдение иных ПДД – 5635.

Более 88% ДТП происходят по вине водителей (8703), из которых 305 находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Среди пострадавших в дорожных авариях больше всего люди в возрасте:

  • от 17 лет – 3015,
  • от 30 до 39 лет – 2576,
  • от 21 до 29 лет – 2572,
  • от 60 и выше – 1320.

В основной своей массе виновники ДТП люди в возрасте:

  • от 30 до 39 лет – 2509,
  • от 21 до 29 лет – 2262,
  • от 60 и выше – 668.

Большая часть или:

  • 7380 дорожных аварий совершены в населенных пунктах;
  • 1703 – зарегистрированы на трассах международного, республиканского значения;
  • 789 – на дорогах областного, районного значения.

Наибольшее число дорожных происшествий совершены в:

  • понедельник – 1462,
  • среду – 1447
  • воскресенье – 1418,

а также:

  • днем – 6120,
  • ночью – 1140,
  • в сумерки – 1493.

Информацию об аварийности на дорогах страны можно посмотреть на портале органов правовой статистики и специальных учетов qamqor.gov.kz в разделе "Карта аварийности" по ссылке https//gis.kgp.kz.

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